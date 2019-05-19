Витория-Гастейс, Испания, 19 мая, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Жирона» уступил команде «Алавес» в матче 38-го тура испанского футбольного чемпионата.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Гол!

Игра прошла на поле стадиона «Мендисорроса» в Витории и закончилась победой хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 40-й минуте ганский хавбек «Алавеса» Мубарак Вакасо. Затем на 83-й минуте игры его аргентинский одноклубник Хонатан Кальери увеличил преимущество своей команды, а на 86-й Кристиан Португес сократил разрыв в счете.

Отметим, по итогам встречи «Алавес» с 50 очками закончил чемпионат на десятом месте турнирной таблицы испанского чемпионата. «Жирона» с 37 очками осталась на восемнадцатой позиции и вылетела из Примеры.