Вашингтон, 19 мая, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Американская компания Microsoft повысит квалификацию рабочих по образовательным программам в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает Microsoft.

(сс) Martin Abegglen Microsoft

Компания Microsoft к 2022 году планирует повысить квалификацию 15 тысяч рабочих. Обучение будет проводиться совместно с частной образовательной организацией General Assembly. Образовательные программы будут направлены на подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и инженерии данных, машинного обучения и смежных областях.

«Будучи технологической компанией, стремящейся к внедрению инноваций, мы несем ответственность за то, чтобы помочь работникам получить доступ к обучению по программам в сфере искусственного интеллекта, которое им необходимо для обеспечения их успеха на рабочем месте сегодня и завтра», — отметил представитель Microsoft Жан-Филипп Куртуа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили доклад, согласно которому в странах ОЭСР в течение 20 лет будет полностью роботизировано до 14% рабочих мест.