Тбилиси, 19 мая, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Выборы мэров пяти городов и членов городских советов начались сегодня, 19 мая, в Грузии.

(сс) Congress of local and regional authorities Выборы в Грузии

Проходят внеочередные выборы мэров муниципалитетов Марнеули, Зестафони, Хуло, Чиатура и Зугдиди. Также в местных мажоритарных избирательных округах Сагареджо, Ахмета, Адигени, Ткибули, Зестафони, Чиатура, Озургети и Цхалтубо начались промежуточные выборы в сакребуло — местные представительные органы власти.

Известно, что в Зугдиди против кандидата от правящей партии баллотируется жена бывшего президента Грузии Михаил Саакашвили.

Также в Тбилиси в мтацминдском мажоритарном округе №1начались промежуточные выборы в парламент Грузии. Ранее по этому округу была выбрана, а Саломе Зурабишвили, но теперь она стала президентом Грузии.

Всего в стране открылись 410 избирательных участков. Проголосовать на выборах смогут 402 тысячи избирателей или более 11% от общего населения страны.