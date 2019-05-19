Тель-Авив, Израиль, 19 мая, 2019, 06:12 — ИА Регнум. Российский участник «Евровидения» Сергей Лазарев занял третье место по итогам конкурса. Певец доволен результатом, передает 19 мая «Пятый канал».

Цитата из видео «Russia — LIVE — Sergey Lazarev — Scream — Grand Final — Eurovision 2019» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Сергей Лазарев вступает на Евровидении

«Такая стабильность получилась у нас: второй раз — третье место», — сказал Лазарев.

Певец выразил надежду, что зрители получили удовольствие от финала конкурса. Он также признался, что после выступления хочет выспаться и поесть маминых сырников.

Как сообщало ИА REGNUM, в финале «Евровидения» победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Второе место досталось итальянскому певцу Махмуду, третьим стал, как и в 2016 году, Сергей Лазарев.