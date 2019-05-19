Монако, 19 мая, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако» победил французский «Амьен» со счетом 2:0. На счету российского игрока Александра Головина — гол и результативная передача, сообщает «Советский спорт».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Игра проходила на городе Фонвьее в Монако на стадионе «Луи II». На 26-й минуте Головин передал мяч Радамелю Фалькао, а на 82-й сам отправил мяч в ворота французов.

В общей сложности Головин сыграл за «Монако» в 34 матчах, сделал четыре голевых передачи и забил четыре мяча.

В турнирной таблице французского национального чемпионата «Монако» занял 16-ю строчку. На 24 мая запланирована выездная игра клуба с «Ниццей».