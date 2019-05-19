Пекин, 19 мая, 2019, 03:50 — ИА Регнум. Торговые переговоры с Китаем США должны вести сдержанно и на условиях равноправия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского МИД после телефонной беседы министра иностранных дел КНР Ван И и госсекретаря США Майка Помпео.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр иностранных дел КНР Ван И

Китайский министр отметил, что его страна понесла ущерб от недавних действий и заявлений американских властей. Вашингтону не стоит «заходить слишком далеко» в торговых переговорах, добавил он.

Ван И также указал, что Пекин, как и ранее, готов решать разногласия путем переговоров, однако проходить они должны «на условиях равноправия».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая торговые консультации между США и Китаем зашли в тупик и были приостановлены с обеих сторон. Дата следующего раунда переговоров пока не назначена.

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