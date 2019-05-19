Тель-Авив, Израиль, 19 мая, 2019, 03:34 — ИА Регнум. Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс занял первое место в конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Цитата из видео «Duncan Laurence — Arcade — The Netherlands — LIVE — Second Semi-Final — Eurovision 2019» пользователя Eurovision Song Contest. youtube.com Выступление Дункана Лоуренса на «Евровидении»

Лоуренс выступил в финале конкурса с песней Arcade и набрал 492 балла. Вторым стал итальянский рэпер Махмуд, чья композиция Soldi получила 465 баллов.

Третий результат — у российского исполнителя Сергея Лазарева, который привез на фестиваль композицию Scream. Лазарев набрал 369 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 мая клип Лазарева на песню Scream посмотрели в YouTube более 3,3 млн человек. Ролик вошел в пятерку самых просматриваемых композиций, созданных для «Евровидения».

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