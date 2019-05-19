Дамаск, 19 мая, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Ракетная атака на южные окрестности Дамаска отражена сирийскими средствами ПВО. Об этом сообщает агентство SANA.

Mil.ru Сирия

Воздушный обстрел произошел в ночь на 19 мая со стороны Голанских высот. Несколько воздушных целей были перехвачены над Эль-Кунейтрой и южными пригородами столицы.

Атаку второй раз за сутки предпринял Израиль, отмечает телеканал Al-Hadath. Уточняется, что ракеты были нацелены на склады в районе Эль-Кисва. В предыдущую ночь атаке подверглись иранские военные объекты юго-западнее Дамаска, кроме того, взрыв произошел в примыкающем к исторической части города предместье Джермана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая силы ПВО Сирии отразили предполагаемую ракетную атаку, уничтожив несколько объектов, летевших со стороны Голанских высот.

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