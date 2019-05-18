Санкт-Петербург, 19 мая, 2019, 02:33 — ИА Регнум. Два авиарейса — в Лондон и турецкую Анталью — были задержаны в петербургском аэропорту «Пулково» после сообщений о возможных терактах. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Регистрация на рейс

Угрозы поступили по электронной почте в call-центр московского аэропорта «Внуково» 18 мая. Неизвестные указали, в каких самолетах якобы заложены бомбы и представились членами запрещенных в России террористических группировок.

В результате самолет авиакомпании «Россия» отправился в рейс до Антальи с четырехчасовой задержкой, позже вылетел и борт «Британских авиалиний», направлявшийся в Лондон.

В авиакомпании «Россия» пояснили, что фразы в анонимных сообщениях были однозначно расценены как «угроза безопасности пассажиров и целостности воздушного судна».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Петербурге из-за анонимных угроз несколько раз проводилась эвакуация из школ, судов и торговых центров.

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