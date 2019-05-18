Кейптаун, 19 мая, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Спортсмен, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного во время спортивного мероприятия в Йоханнесбурге (ЮАР). Видео инцидента опубликовано на канале World's Strongest Fan в YouTube.

Gage Skidmore Арнольд Шварценеггер

Шварценеггер общался с участниками мероприятия в деловом центре Сандтон, когда сзади к нему неожиданно подбежал молодой мужчина и сильно ударил ногой в спину. Актер от удара покачнулся, а нападавший упал, после чего был схвачен охранником артиста. Чуть позже Шварценеггер покинул конференц-центр.

Как сообщало ИА REGNUM, Шварценеггера пригласили на мероприятие в Сандтоне в качестве судьи. Комментируя инцидент, он призвал своих поклонников не придавать произошедшему большого значения. Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

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