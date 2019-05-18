Лос-Анджелес, США, 19 мая, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Генеральное консульство КНР в американском Лос-Анджелесе во взаимодействии с Фондом Ричарда Никсона и Китайским офисом национального туризма в этом мегаполисе организовали и провели фотовыставку, посвященную 40-летию дипломатических отношений между КНР и США, сообщает 18 мая Синьхуа.

Heimstern Китайское консульство. Лос-Анджелес

Выступая на мероприятии, генеральный консул КНР Чжан Пин отметил, что «единственно верным выбором для Китая и США является полноценное и равноправное сотрудничество», что доказывается всей 40-летней историей двусторонних отношений.

Несмотря на нынешнее обострение отношений, дипломат выразил уверенность в сохранении прочных контактов между народами и общественностью двух стран, а также всестороннего развития культурных и иных обменов.

Начавшаяся открытием выставки Неделя туризма и культуры Китая в Лос-Анджелесе продлится до 26 мая.