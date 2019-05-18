Варшава, 19 мая, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Агентство Bloomberg, проанализировав состояние польского рынка труда, пришло к выводу, что опасения работодателей, связанные с введением безвизового режима в Евросоюзе для украинцев, не оправдались. Об этом пишет газета Rzecpospolita.

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Польские работодатели опасались, что после введения безвизового режима для украинцев они поедут на работу в Западную Европу, и на польском рынке труда возникнет дефицит трудовых ресурсов, который приведёт к необходимости повышать зарплаты. Но этого не случилось.

«Некоторые прогнозировали, что на рынке труда будет больше проблем, в том числе и дополнительное повышение заработной платы. Оказалось, что компаниям удалось увеличить занятость, так как нет преград ни в потоке местных работников, ни работников с Украины», — заявил президент Национального банка Польши Адам Глапинский.

Как указывает агентство, за последние годы количество зарегистрированных в Польше иностранцев выросло в пять раз. Украинцев нанимает на работу каждая пятая польская компания.

Сейчас в Польше безработица составляет рекордно низкие 3,8%, а экономический рост колеблется в районе 5%. Это при том, что после вступления в Евросоюз в 2004 году Польшу покинуло более 2 миллионов работников.

Сейчас в 38-миллионной Польше работает полуторамиллионная «армия» украинцев. Они составляют около трёх четвертей от всех зарегистрированных в стране иностранцев. Большинство украинцев платят взносы социального страхования. Число украинских работников в Польше продолжает расти.