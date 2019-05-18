Екатеринбург, 18 мая, 2019, 21:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге епархия не собирается отказываться от строительства храма святой Екатерины у Театра драмы, на территории сквера. Это следует из слов, с которыми перед журналистами выступил глава информационного отдела епархии, член областной общественной палаты, протоиерей Максим Миняйло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Const st Свято-Троицкий кафедральный собор, Екатеринбург

«Любой перенос на другое место ставит не только под некоторое сомнение саму возможность этой стройки, но, в том числе, и в связи с приближающимся юбилеем нашего города может сделать постройку этого храма невозможной и несвоевременной», — сказал протоиерей.

Он также отметил, что сейчас необходима открытая широкомасштабная презентации проекта храма. Привлечь к ней нужно экспертов Архитектурно-градостроительного совета при губернаторе области. Напомним, именно этот градсовет осенью 2018 года одобрил проект создания храма в сквере.

В ходе такой презентации планируется представить общественности доводы за возведение собора святой Екатерины именно в выбранном месте. Максим Миняйло отмечает, что храм будет строиться не вместо сквера, а вместе со сквером. Значительная территория общего пользования будет благоустроена. Благоустройство сделают вплоть до самого Макаровского моста.

В епархии полагают, что возникшее противостояние вызвано недоинформированностью жителей города. По этой причине сейчас весьма важно, чтобы члены градсовета выступили перед гражданами. Протоиерей надеется на то, что после ознакомления с проектом граждане его одобрят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая объявил о том, что 20 мая жителям города будут предложены на выбор четыре места для строительства важного для города храма. А мэр Екатеринбурга Александр Высокинский согласился во время встречи в тот же день с противниками храма в сквере о том, что спор может разрешить общегородской референдум. Теперь вопрос о референдуме рассмотрят депутаты гордумы. А строительство храма приостановлено.