Баку, 18 мая, 2019, 21:40 — ИА Регнум. В Азербайджане в торговом центре (ТЦ) «Загульба Малл» вспыхнул пожар. Об этом сообщили РИА Новости минздраве страны.

Brandmeister Пожарная машина. Азербайджан

ЧП произошло в субботу, 18 мая, в пригороде Баку. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

«Число пострадавших на данный момент шесть человек, — сообщили в минздраве. — Все они госпитализированы».

Пожарные, прибывшие на место ЧП, пытаются потушить возгорание.

Причины инцидента пока неизвестны.

Читайте также: В посольстве Великобритании в Москве произошёл пожар

А также: Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем