Иерусалим, 18 мая, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Отстранение членов белорусского жюри от голосования в финале «Евровидения-2019», нарушивших правила песенного конкурса, подтвердил Европейский вещательный союз (EBU). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте музыкального конкурса.

MateuszFret1998 Евровидение 2019

«Белорусское жюри дало интервью, противоречащее правилам «Евровидения», — говорится в сообщении пресс-службы музыкального конкурса. — … Мы приняли меры и сняли белорусское жюри с Гранд Финала в субботу (18 мая)».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Израиле стартовал международный песенный конкурс «Евровидение-2019». Представитель РФ Сергей Лазарев с песней Scream («Крик») пробился в финал конкурса в Тель-Авиве, который состоится 18 мая.

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