Москва, 18 мая, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Более 15 авиарейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 18 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

ЕршовКВН Шереметьево

Так, по состоянию на 20:46 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, ещё шесть отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов; во «Внуково» задержан один рейс, еще два отменены.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.