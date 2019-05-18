Калуга, 18 мая, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению должников с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав». Об этом сообщила 18 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Рейд по выявлению должников.

По ее словам, цель рейда — повышение эффективности взыскания задолженности в рамках исполнительных производств, в том числе по взысканию долгов по алиментам, налогам, кредитам и неоплаченным штрафам в области безопасности дорожного движения.

Рейд с использованием «дорожного пристава» состоялся в калужском микрорайоне Анненки. На улице работали два экипажа: первый отслеживал поток и выявлял автомобили должников, второй останавливал машины. Их владельцам пришлось отвечать на вопросы судебных приставов по поводу неоплаченных задолженностей.

В ходе рейда было остановлены десятки машин. Судебные приставы предлагали водителям оплатить имеющиеся задолженности на месте через специальный платежный терминал, и многие воспользовались этой возможностью, оплатив штрафы ГИБДД и долги по исполнительскому сбору.

Также, некоторые граждане предъявили квитанции об оплате своих долгов. Всего в результате рейдового мероприятия было взыскано почти 100 тысяч рублей.

В случаях, когда водители-должники отказывались платить по счетам, судебные приставы осуществляли аресты их имущества — под арест попали телефоны, авторегистраторы и антирадары. Теперь у граждан есть 10 дневный срок для погашения задолженностей, в противном же случае имущество будет реализовано в счёт погашения долга.

Так, один из должников, у которого был арестован антирадар, не стал откладывать оплату в долгий ящик и уже спустя два часа после рейда приехал в отдел судебных приставов, чтобы разобраться со своими долгами по налогам.

«Рейды «дорожного пристава» будут продолжены, как в областном центре, так и в районах калужского региона. Для того, чтобы встреча с сотрудниками ведомств на дороге не была сюрпризом, УФССП России по Калужской области рекомендует гражданам регулярно проверять себя на наличие долгов в «Банке данных исполнительных производств» и своевременно их оплачивать», — сказала Любовь Скакун.