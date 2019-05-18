Локализовано возгорание свалки возле аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 18 мая, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Несанкционированная свалка загорелась возле аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Пожар произошёл на расстоянии около одного километра от территории аэропорта Пулково, на улице Пилотов в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.
Ко времени прибытия пожарных на место происшествия существовала угроза распространения огня. Горение мусора происходило очагами.
Пожар был локализован в 18:20 мск. Угрозу распространения пламени удалось снять. В настоящее время в тушении пожара заняты 35 человек личного состава и семь единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на крупном складе в Ростовской области в городе Таганроге. Погибших и пострадавших при пожаре не было.