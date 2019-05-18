Санкт-Петербург, 18 мая, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Несанкционированная свалка загорелась возле аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ.

werner22brigitte Пожар

Пожар произошёл на расстоянии около одного километра от территории аэропорта Пулково, на улице Пилотов в Санкт-Петербурге. Площадь возгорания составила 500 кв. метров.

Ко времени прибытия пожарных на место происшествия существовала угроза распространения огня. Горение мусора происходило очагами.

Пожар был локализован в 18:20 мск. Угрозу распространения пламени удалось снять. В настоящее время в тушении пожара заняты 35 человек личного состава и семь единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на крупном складе в Ростовской области в городе Таганроге. Погибших и пострадавших при пожаре не было.