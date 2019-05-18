Москва, 18 мая, 2019, 19:17 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» в матче двадцать девятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 18 мая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Andreykor Стадион «ВЭБ-Арена»

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Федор Чалов, который забил единственный мяч на 64-й минуте.

После двадцати девяти матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. Грозненский «Ахмат», набравший 39 баллов, находится на восьмой позиции.

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