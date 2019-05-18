Киев, 18 мая, 2019, 18:59 — ИА Регнум. У Украины, которая движение в Европу, нет другого пути. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время открытия Дня Европы в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С головой

«Украина всегда была европейской — географически, ментально, — сказал Кличко. — И украинцы доказали, что готовы бороться и положить жизнь за свое европейское будущее».

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля мэр Киева Виталий Кличко после голосования на избирательном участке заявил, что новоизбранный президент Украины не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником.

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