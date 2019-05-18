Воронежская область, 10 ноября, 2014, 15:48 — ИА Регнум. Число официальных трудовых мигрантов, зарегистрированных на территории Воронежской области, за пять лет выросло более чем в десять раз. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, было заявлено 10 ноября на заседании президиума правительства Воронежской области.

Одной из тем заседания стала концепция миграционной политики региона. Как доложил руководитель департамента труда и занятости населения Воронежской области Юрий Бай, численность официально работающих на территории области мигрантов постоянно растет. Так, в 2009 году в регионе официально было зарегистрировано около двух тысяч трудовых мигрантов, в 2010 году — около десяти тысяч, а в 2013 году их число увеличилось до 21 тысячи человек.

При этом, как отмечалось на заседании, структура межрегиональных перемещений населения на протяжении последних лет практически остается неизменной. Среди российских территорий наиболее интенсивный обмен мигрантами происходит в пределах Центрального федерального округа и в общем миграционном обороте занимает первое место (69 %).

Между тем, как отмечалось, проблемы адаптации и интеграции мигрантов и членов их семей превращаются в одну из острых социальных проблем, требующую неотложного решения. Концепция миграционной политики предлагает решить эту проблему, в первую очередь, за счет внедрения и реализации программ интеграции и социальной инклюзии мигрантов и членов их семей в Воронежской области. При этом в реализации данных программ предполагается участие и органов госвласти, и МСУ, и бизнеса. В частности, концепция предусматривает создание условий для расширения миграции в Воронежскую область предпринимателей и инвесторов.

Глава региона Алексей Гордеев отметил, что концепция — это теория, под которую необходимо подкладывать инструменты и соответствующие механизмы, которые, как правило, формируются на основе федеральных или региональных целевых программ. «Проблемы миграционной политики захватывают очень широкий спектр работ. Предлагаю проект концепции отправить в ГУВД, в прокуратуру и ФСБ, и если будут конкретные предложения — доработать», — сказал Алексей Гордеев.

Как отмечает ИА REGNUM, согласно статистике по квотам, число мигрантов в регионе, напротив, должно снижаться: в 2009 году квота привлечения иностранных работников для региона была определена в размере 11,5 тыс. человек, на 2014 год она составила две тысячи человек. При этом показатель все равно оказался одним из самых высоких в ЦФО — такую же квоту получила, например, Москва. Количество мигрантов в регионе могло вырасти также за счет жителей Донецкой и Луганской областей, бежавших в Россию от боевых действий у себя на родине.