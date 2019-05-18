Курган, 18 мая, 2019, 18:40 — ИА Регнум. В Курганской области на всей территории снят режим ЧС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

С 18 мая режим ЧС снят в Юргамышском и Кетовском районах региона. Такое решение принял межведомственный оперативный штаб, заседание которого провёл зам. губернатора области Иван Зонтиков.

При всём этом расслабляться рано, отмечает чиновник. Он также добавил, что введённый ранее в регионе особый противопожарный режим пока действует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка с пожарами обострилась в Зауралье в начале мая. Огонь атаковал и населённые пункты. В результате одного из таких пожаров погибла пенсионерка.