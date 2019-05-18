Санкт-Петербург, 18 мая, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Постановление о заключении под стражу вынес Колпинский районный суд Санкт-Петербурга в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком обращении с животными. Об этом 18 мая сообщил портал «Невские новости».

(сс) LUM3N Жестокое обращение с животными

Подсудимый подозревается в нарушении закона по двум статьям уголовного кодекса: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Жестокое обращение с животными».

Как полагает следствие, подозреваемый, находясь у себя дома на кухне, выбросил из окна четвёртого этажа своего питомца, собаку породы метис. В результате падения животное получило увечья.

Также следствие полагает, что в сентябре 2018 года подсудимый избил мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью. Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу сроком по 17 июня текущего года.

Подозреваемый вину признал, но возражал против избранной судом меры пресечения.

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