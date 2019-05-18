Симферополь, 18 мая, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крыма вернется в состав Украины, оценил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Ответ

«Зеленский повторяет ошибку Петра Порошенко, который на протяжении пяти лет вёл свою политику в отношении Крыма на подобной риторике», — сказал Ганжара в беседе с RT.

По его словам, ни Порошенко, ни Зеленский, ни кто-либо другой не смогут вернуть Крым в состав Украины, поскольку жители полуострова в 2014 г. сделали свой выбор на референдуме.

Напомним, ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский в обращении, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, заявил, что Украина вернёт себе Крым.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошёл в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% избирателей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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