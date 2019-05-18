Канны, Франция, 18 мая, 2019, 17:10 — ИА Регнум. В Каннах 17 мая на стенде Made In Russia кинорынка Marche du Film компания Wizart представила первые материалы своего нового полнометражного анимационного фильма «Гензель и Гретель» и объявила о сотрудничестве с американской киностудией и дистрибьютором QED International, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из анимационного фильма «Гензель и Гретель» Wizart Animation Пряничный домик

Компания QED выступит соинвестором проекта и примет активное участие в создании мультфильма: привлечет западных кинематографистов, даст рекомендации по доработке сценария и персонажей, поможет в работе над озвучиванием и созданием саундтрека и, главное, позаботится об американском кинопрокате фильма.

QED финансировала и продюсировала «Ярость» с Брэдом Питтом, «Район #9» с Шарлто Копли, «Саботаж» с Арнольдом Шварценеггером, «Дедушка легкого поведения» с Робертом Де Ниро и Заком Эфроном и др.

Управляющий директор MCC и генеральный директор QED Саша Шапиро в рамках презентации проекта в Каннах признался, что давно наблюдает за успехами Wizart, и эта компания обладает всеми качествами, которые они хотели бы видеть в своих бизнес-партнерах. Франшиза Wizart Animation «Снежная Королева» стала одним из самых успешных российских проектов в международном прокате.

С новым мультфильмом «Гензель и Гретель» помимо проката в Европе, России, Китае, Корее российские продюсеры хотят выйди в кинотеатрах США, что без участия американского партнера практически невозможно. Вместе с тем, сказка про Гензеля и Гретель хорошо известна детям всего мира, поэтому, как рассказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Николаев, сценаристы проекта стараются не отходить слишком далеко от оригинальной истории, чтобы не обмануть ожидания зрителей.

«Мы идем тем же путем, которым шли при создании первой «Снежной королевы»: берем классическую сказку и расширяем ее, дополняем для того, чтобы она легла в формат полнометражного фильма. Добавляем юмор, новых уникальных персонажей, приключения. Получается абсолютно точно не страшная сказка, хотя там есть всё из оригинала: коварная ведьма, потерявшиеся в лесу дети, дорожка из камушков или хлебных крошек и, конечно, пряничный домик. У нас будет целый лес со множеством магических существ и, может, появится среди них и Баба Яга», — отметил исполнительный продюсер студии Wizart Владимир Николаев.

В мультфильме по мотивам сказки братьев Гримм покажут комедийные приключения брата и сестры в волшебном мире. Героев ждут встречи со сказочными персонажами и путешествие по магическому лесу. Пряничный домик ведьмы окажется настоящим дворцом, а сама ведьма — могущественной колдуньей.

Генеральный директор компании «Экспоконтент» (официального оператора стенда Made in Russia) Александра Модестова не сомневается в успехе мультфильма:

«Проект «Гензель и Гретель» отмечен всем тем, чем и славится компания Wizart, в том числе в международном профессиональном сообществе — высоким качеством анимации, отличным сценарием, яркими персонажами… Но в связи с высокой конкуренцией на мировом рынке даже качество продукта не гарантирует успеха — необходимо собрать международную креативную команду, уделить максимум внимания «упаковке» — переводу, озвучиванию, музыке, а также — грамотному продвижению. Компания QED, американский партнер Wizart, как раз является экспертом в этой области — так что заявленное сотрудничество обещает быть максимально плодотворным и выведет студию на новый уровень работы».

Как пояснил генеральный продюсер компании Юрий Москвин, зрители смогут увидеть мультфильма «Гензель и Гретель» не раньше осени 2020 года. После восьми лет работы над франшизой «Снежная Королева» опытная творческая команда студии приняла новый вызов и окунулась в большую и интересную работу по созданию высококачественного мультфильма мирового уровня.