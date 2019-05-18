Калуга, 18 мая, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Пятый фестиваль семейной культуры «Планета Семья» состоялся сегодня, 18 мая, на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство» в Перемышльском районе Калужской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Семья

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты, выступившем одним из инициаторов праздника, участники фестиваля — семьи с детьми, представители учреждений социального обслуживания семьи и детей, сотрудники Калужской областной детской библиотеки, представители мобильного планетария и калужской гимназии №24.

В рамках фестиваля «Планета Семья» были организованы выставки творческих работ, развлекательные мероприятия, мастер классы, семейная эстафета, а также состоялись познавательные встречи с интересными людьми.

По мнению министра труда и социальной защиты Калужской области Павла Коновалова, фестиваль «Планета Семья» проводится с целью укрепления и развития института семьи, сохранения и восстановления традиционных семейных ценностей, поддержки семейного творчества, повышения социальной роли семьи в жизни общества.

По его словам, фестиваль напрямую связан с реализацией национальных проектов «Демография» и «Культура», так как содействует популяризации здорового образа жизни, а также укреплению российской гражданской идентичности и развитию талантливой молодежи.