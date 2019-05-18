Кронштадт, Санкт-Петербург, 18 мая, 2019, 16:38 — ИА Регнум. В субботу, 18 мая, в городе воинской славы Кронштадте торжественно отмечают 315-ю годовщину основания города-крепости и 316-летие Балтийского флота.

Дарья Драй ИА REGNUM
Территория комплекса объектов Кронштадтской артиллерии Люнет Ден

В честь юбилейной даты был дан полуденный выстрел из 45-мм салютной пушки на корабле-музее, эсминце «Беспокойный». На боевых кораблях Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота подняты Военно-морские флаги и флаги расцвечивания. Состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику Петру I в Петровском парке.

«Кронштадт — это история и слава российского Военно-морского флота, здесь бережно хранится величайшая Петровская эпоха», — заявил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв, слова которого приводит пресс-служба ЗВО.

Дарья Драй ИА REGNUM
Территория комплекса объектов Кронштадтской артиллерии Люнет Ден
Дарья Драй ИА REGNUM
Закладка кедровой аллеи 75-летия снятия блокады Ленинграда в Кронштадте

Утром на территории комплекса объектов Кронштадтской крепостной артиллерии «Люнет Ден» состоялась церемония торжественной закладки кедровой аллеи в честь отмечаемого в 2019 году 75-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.

Дарья Драй ИА REGNUM
Посадка кедров

Отметим, что комплекс «Люнет Ден» в 2016 году вошел в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Дарья Драй ИА REGNUM
Посадка кедров
Дарья Драй ИА REGNUM
Кедровая аллея 75-летия снятия блокады Ленинграда в Кронштадте

Люнет — полевое укрепление из двух флангов, рва и валов — появился здесь во второй половине X! X века на основе редута, построенного в годы Крымской войны. Позднее здесь были возведены два кирпичных пороховых погреба и другие строения. В конце позапрошлого века они служили в качестве складов крепостной артиллерии. Окончательно исторический комплекс зданий и сооружений в районе люнета Ден сложился к 1911 году.

Дарья Драй ИА REGNUM
Территория комплекса объектов Кронштадтской артиллерии Люнет Ден

Добавим, что высадка кедровой аллеи — не единственное подобное мероприятие, призванное сделать Кронштадт еще краше и привлекательнее для жителей и гостей.

Сегодня же на территории Кронштадтского адмиралтейства, где находится филиал парка «Патриот» Западного военного округа, генерал-полковник Александр Журавлёв и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с юнармейцами высадили саженцы яблонь в месте, где когда-то уже был яблоневый сад.

Напомним, что в Кронштадте на средства федерального бюджета и казны Санкт-Петербурга будет создаваться туристический кластер, связанный с историей России и Военно-морского флота.

Уже принято решение о включении трёх кронштадтских фортов — «Кроншлот», «Петр Первый» и «Александр Первый» — в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего туризма в РФ».

Дарья Драй ИА REGNUM
Территория комплекса объектов Кронштадтской артиллерии Люнет Ден
Дарья Драй ИА REGNUM
Территория комплекса объектов Кронштадтской артиллерии Люнет Ден
Дарья Драй ИА REGNUM
Территория комплекса объектов Кронштадтской артиллерии Люнет Ден