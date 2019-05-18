Уфа, 18 мая, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» нанес поражение команде «Уфа» в матче 29-го тура Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ).

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболист

Игра проходила на поле уфимского стадиона «Нефтяник» и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл португальский хавбек «Оренбурга» Рикарду Алвеш. А затем под занавес матча хорватский полузащитник гостей Даниэль Мишкич ещё раз поразил ворота «Уфы», установив окончательный результат в матче.

Отметим, по итогам игры «Оренбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» осталась на четырнадцатой строчке с 26 очками.

В заключительном туре РПЛ «Оренбург» сыграет дома с московским «Спартаком», а «Уфа» поедет в гости к ещё одной московской команде — «Локомотиву».