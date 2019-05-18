Кошице, Словакия, 18 мая, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Сборная команда США по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом команде Дании в матче группового этапа на чемпионате мира 2019 года, проходящем в Словакии.

(сс) s.yume Сборная США по хоккею

Игра состоялась на льду «Стил-Арены» в Кошице и закончилась со счетом 7:1 в пользу американцев.

В составе победителе голы на счету Фрэнка Ватрано (11-я минута), оформившего в матче дубль Алекса Дебринкэта (12-я в большинстве, 32-я), Джеймса ван Римсдайка (15-я), Криса Крайдера (19-я), Дила Ларкина (34-я) и Джека Айкела (52-я).

У сборной Дании единственная шайба на счету Ника Олесена, отличившегося на 25-й минуте.

Отметим, по итогам встречи у сборной США четыре победы на чемпионате мира и одно поражение. Сборная Дании выиграла в двух матчах.