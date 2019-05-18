Новосибирск, 18 мая, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Плацкартный вагон

По предварительной информации, конфликт произошёл около 12:00 по местному времени в поезде, следовавшем из Новосибирска в Барнаул. По прибытии в Барнаул были задержаны 12 человек. Личности ещё двоих участников конфликта устанавливаются, по информации от очевидцев произошедшего, два человека сошли на станции ранее.

Сообщается, что конфликт произошёл между задержанными участниками драки и пассажирами, личности которых не установлены. При этом все задержанные имеют признаки явного алкогольного опьянения.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, за медицинской помощью никто не обращался. Всем задержанным предстоит медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови, в отношении них будет составлен административный протокол, а затем будет принято процессуальное решение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной драки могла стать личная неприязнь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке в Санкт-Петербурге, участниками которой стали около 120 человек. Драка вспыхнула между фанатами футбольных команд «Зенит» и ЦСКА. В результате драки были госпитализированы три человека. Четверо участников конфликта были задержаны полицией.