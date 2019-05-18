Вашингтон, 18 мая, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Как минимум семь человек получили ранения при стрельбе на вечеринке поблизости от университета Болла в американском штате Индиана. Об этом 18 мая сообщает телеканал CNN.

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Как сообщил начальник полиции города Манси Джо Уинкл, три человека получили тяжёлые ранения, ещё четверо пострадавших получили травмы, не угрожающие их жизни. Все семь человек были госпитализированы.

О злоумышленнике ничего не сообщается. Возможные причины стрельбы также не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе на территории школы в Новой Зеландии. В результате стрельбы погиб мужчина. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.