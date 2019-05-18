Париж, 25 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Власти Франции считают своим долгом искоренить насилие в отношении женщин, заявил 25 ноября президент страны Эммануэль Макрон в видеообращении, приуроченном к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

«Женщины ежедневно страдают от жестокого обращения, притеснений и насилия. Мы можем и должны положить этому конец, и мы это сделаем», — сказал Макрон.

При этом, по его словам, число фиксируемых во Франции случаев домашнего насилия быстро растёт. В 2022 году было зафиксировано 244 тыс. таких преступлений, что вдвое больше, чем пятью годами ранее, в 2017-м. По мнению Макрона, статистика объясняется тем, что женщины стали чаще сообщать о случаях насилия в их отношении.

Власти Франции утвердят новые меры поддержки женщин, страдающих от насилия, сказал также Макрон. В частности, полиция Франции создаст базу данных лиц, которые совершали насильственные действия в семье, отметил он. Кроме того, с 2024 года жертвы насилия, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут рассчитывать на получение выплаты из бюджета, добавил Макрон.

Как сообщал ИА Регнум, службы полиции и жандармерии во Франции зафиксировали в 2021 году 208 тыс. случаев домашнего насилия, что на 21% больше, чем в 2020 году. Две трети случаев касались физического насилия, остальные — психологического или словесного.

Ранее сенатор Елена Афанасьева предложила разработать программу защиты мужчин от насилия в семье и реабилитации пострадавших от него. Мотивы борцов с семейным насилием могут быть самыми благородными, однако благими намерениями бывает вымощена дорога в ад, отмечал обозреватель ИА Регнум Сергей Худиев.