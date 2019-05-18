Милуоки, США, 18 мая, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом баскетболистам «Торонто Рэпторз» во втором матче финальной конференции НБА.

(сс) Keith Allison Яннис Адетокунбо в составе баскетбольного клуба «Милуоки Бакс»

Игра прошла на паркете «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась со счетом 125:103 в пользу хозяев.

«Милуоки» сразу выглядел предпочтительнее и вел с преимуществом в 25 очков уже после первой половины встречи и практически сумел сохранить такое преимущество до конца, хотя в третьей четверти и отдал сопернику 8 очков.

При этом наиболее результативным игроком матча стал нападающий «Торонто» Кавай Леонард, который смог набрать 31 очко за игру. Ещё 15 очков у его одноклубника Кайла Лоури.

Самым результативным у «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, оформивший в матче дабл-дабл с 30 очками и 17 подборами. Ещё 17 очков набрал турецкий нападающий команды Эрсан Ильясов.

Отметим, по итогам встречи «Милуоки» ведет в финальной серии восточной конференции НБА со счетом 2−0. Следующий матч состоится в Торонто 20 мая и начнется в 2:00 мск.