Чебоксары, 18 мая, 2019, 07:17 — ИА Регнум. В Яльчикском районе Чувашии выясняют обстоятельства убийства 15-летней девочки, которая найдена мёртвой в пруду на окраине районного центра. Под подозрение попал её знакомый, который не отрицает своей вины, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Информация о безвестном исчезновении 15-летней жительницы Яльчикского района поступила в правоохранительные органы 15 мая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий тело было обнаружено в пруду на окраине села Яльчики «с телесными повреждениями в области головы, свидетельствующими о криминальном характере ее смерти», отмечается в сообщении.

«Установлено лицо, подозреваемое в причастности к убийству несовершеннолетней. Им оказался её знакомый, 2001 года рождения. Он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса он не отрицал своей причастности к инкриминируемому деянию», — сказал Олег Дмитриев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены судебные экспертизы.

Напомним, в Чувашии за последнее время это не первый резонансный случай с исчезновением детей. В 2017 году в Цивильске неделю искали пропавшую 11-летнюю школьницу: её нашли мёртвой в гараже местного жителя. Следствие установило, что девочка была задушена, так как подозреваемый опасался привлечения к уголовной ответственности. После задержания злоумышленник оформил явку с повинной. Помимо убийства, ему было предъявлено обвинение в торговле наркотиками, а также незаконное их употребление. Ему было назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. В пользу семьи погибшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

18 апреля 2016 года в Чебоксарах пропала 15-летняя школьница. Её искали неделю как силовые структуры, так и волонтеры, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», 26 апреля девочка сама вернулась домой.

В 2014 году пропала 11-летняя школьница в Козловском районе республики, её тело нашли в лесопосадке. Преступление совершил 52-летний житель Татарии: мужчина пообещал довезти до дома и посадил в свой автомобиль девочку, которая возвращалась из школы.