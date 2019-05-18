Витория-Гастейс, Испания, 18 мая, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.

FouPic Баскетбольный матч

Встреча прошла на паркете площадки «Фернандо Буэса» в Витории и закончилась со счетом 95:90 в пользу москвичей.

Наиболее результативными игроками матча оказались защитники ЦСКА француз Нандо де Коло и Серхио Родригес, каждый из которых набрал по 23 очка за игру.

Самым результативным у мадридцев стал французский защитник Фабьен Козёр.

Отметим, клуб ЦСКА выходит в «Финал четырех» Евролиги восьмой раз подряд и выигрывал его три раза (2006, 2008, 2016 год), при этом также выйдя в финал три раза (2007, 2009, 2012) уступил в финальной схватке. В финальном матче соперником команды станет турецкий клуб «Анадолу Эфес», игра пройдет 19 мая.