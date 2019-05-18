Киев, 18 мая, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Проблемы Украины связаны с российским влиянием, заявил второй украинский президент Леонид Кучма на встрече с литовской делегацией в Киеве, написала его пресс-секретарь Дарья Олифер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Леонид Кучма

«Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои Украины были нарисованы в Москве», — заявил Кучма.

Упоминая о национальном герое теперешней Украины нацисте Степане Бандере, Кучма предложил «заниматься этими вопросами» историкам, не исключив, что «в разных регионах Украины могут быть свои герои».

После этого он опять сослался на Москву, приведя её в пример современной тенденции к изменению оценки исторических фигур:

«Я хочу спросить россиян: когда я учился в школе, мне говорили, что Николай II — кровавый царь, расстрелял 9 января людей, устроил кровавое воскресенье. Почему же тогда вы его сделали святым?»

Он также отметил, что в Россию «перевозят из Европы» «прах царских генералов».

Кучма заявил, что Россия мешает Украине самой «разобраться, кто есть кто». А это делать необходимо, поскольку без «своей памяти» украинцы «будут жить чужой».