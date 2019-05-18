Лондон, 18 мая, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Британец купил на гаражной распродаже за 230 фунтов стерлингов подлинную картину художника Пабло Пикассо, которая ранее считалась лишь стилизацией, передает телеканал Sky News.

Пабло Пикассо. Сидящая купальщица. 1930

Сообщается, что любитель антиквариата Филипп Стейплтон увидел на распродаже показавшуюся ему неплохой стилизацию картины Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» за 230 фунтов стерлингов (около $293). Через полгода он все же решился проверить происхождение картины и обратился к специалисту аукционов по этому вопросу.

https://twitter.com/SkyNews/status/1129398426481954816

Выяснилось, что полотно, оказавшееся у Стейплтона, является подготовительной работой, которую Пикассо подарил своему другу британцу Роланду Пенроузу. Эксперты оценили стоимость найденной картины в 750 тысяч фунтов стерлингов (около $955 тысяч).