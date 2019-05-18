Токио, 18 мая, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Решение американских властей внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в черный список может нанести ущерб интересам японских компаний, заявил глава японского минфина Таро Асо на пресс-конференции в Токио, сообщает агентство Kyodo.

Офис Huawei

Он сообщил, что ряд японских компаний поставляет корпорации Huawei комплектующие детали. В связи с этим американские санкции против Huawei окажут значимо влияние на деятельность японских партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский минторг заявил о включении китайской компании Huawei в черный список из-за «угроз национальной безопасности», которые несет за собой использование китайского оборудования. Однако позднее стало известно, что министерство торговли США рассматривает вариант выдачи временных лицензий на использование оборудования Huawei.