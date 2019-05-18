Берн, 18 мая, 2019, 04:46 — ИА Регнум. В Швейцарию прибыла крупнейшая за всю историю страны группа туристов из Китая численностью 12 тысяч человек, сообщает газета Swissinfo.

(сс) Simon Williams-Im Туристы из Китая

Сообщается, что организатором турпоездки стала американская компания Jeunesse Global, которая продает товары для здоровья и красоты. Таким способом компания решила поощрить своих китайских работников. Отмечается, что тургруппа посетит достопримечательности страны и узнает больше об истории Швейцарии.

Ранее рекорд по численности тургруппы, посетившей Швейцарию, был достигнут в 2011 году. Тогда в Швейцарию прибыла группа из 3,5 тысяч человек из Индии.