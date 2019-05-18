Богота, 18 мая, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Бывший колумбийский повстанец Хесус Сантрич был задержан правоохранителями сразу после выхода из тюрьмы, сообщает портал Tiempo.

Victor Опять в тюрьму

Сообщается, что несмотря на освобождения Сантрича, специальный суд уже выдал другой ордер на его арест. Отмечается, что следствие по делу о перевозке наркотиков, по которому был осужден Сантрич, продолжается в Колумбии.

Сантрич был арестован в апреле 2018 года по подозрениям в организации поставок 10 тонн кокаина в Соединенные Штаты. Общая стоимость партии, перевезенной в США, оценивалась в $320 млн.