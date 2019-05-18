Петропавловск-Камчатский, 18 мая, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Японский турист на камчатском вулкане Камень сорвался в ущелье и погиб, сообщает «КамИНФОРМ».

Альпинисты

Сообщается, что инцидент произошел 17 мая. Трое альпинистов из Японии отправились покорять вершину вулкана Камень в Усть-Камчатском районе Камчатки. Отмечается, что туристы не стали заказывать сопровождение для восхождения. Их доставили в базовый лагерь на высоте 1600 метров, откуда альпинисты самостоятельно отправились дальше.

Один из альпинистов сорвался в ущелье и погиб. Когда двое его друзей спустились к нему, он был уже мертв. На место происшествия выдвинулись спасатели, чтобы забрать тело погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая при восхождении на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе в Гималаях погиб болгарский альпинист Иван Томов. Отмечается, что Томов смог взойти на вершину, а погиб уже во время спуска к четвертому лагерю.