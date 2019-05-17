Вашингтон, 18 мая, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Обвинения в сексуальных домогательствах прозвучали в адрес бизнес-тренера Тони Роббинса со стороны его сотрудниц, а также участниц тренингов, сообщает Buzz Feed.

Корнелиса де Воса. Аполлон преследует Дафну. 1630

Как рассказали сотрудничавшие с Роббинсом женщины, он приглашал их на тренинг в номер гостиницы, причём порой ходил без одежды во время процесса тренинга. Кроме того, Роббинс позволял себе вести разговоры с клиентами, принимая душ.

На тренингах, утверждают «потерпевшие», Роббинс создавал «сексуализированную» обстановку. При этом участницы, как оказалось, остались недовольны этими «манипуляциями».

Также отмечается, что Роббинс преследовал тех представительниц слабого пола, которые отвечали отказом на его знаки внимания. Сотрудники бизнес-тренера подтверждают, что тот старался работать с более красивыми женщинами.

Напомним, череда харрасмента в США и европейских странах затронула ряд артистов, бизнесменов и политиков. Одной из ключевых фигур этой темы стал печально известный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.