Вашингтон, 18 мая, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Министерство торговли США может ослабить ограничения, наложенные на китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве.

(сс) Kārlis Dambrāns Huawei

Сообщается, что ведомство может в скором времени выдать временную лицензию. Эта лицензия позволит ряду компаний и физических лиц, использующих оборудование Huawei, поддерживать работоспособность своих коммуникационных сетей и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая стало известно о планах США добавить китайскую корпорацию Huawei в черный список. По мнению Вашингтона, использование оборудования этой компании представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Под ограничения также попадут и фирмы, которые связаны с Huawei.