Киев, 18 мая, 2019, 02:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко отправлен в отставку. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба президента Украины.

geralt Отставка

Также украинский президент Пётр Порошенко распорядился отправить в отставку уполномоченного по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко и 14 своих советников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая о своих планах уйти в отставку заявила Ирина Луценко, полпред Порошенко в Верховной раде. Она уйдёт накануне инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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