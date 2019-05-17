Кишинёв, 18 мая, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон намерен снова обратиться в Конституционный суд (КС) — на этот раз он попросит разъяснить процедуру роспуска парламента в случае неспособности депутатов создать большинство и принимать законы. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил, что хочет знать, когда нынешний парламент может быть распущен.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«В Конституции написано, что парламент может быть распущен, если не может сформировать правительство или принимать законы в течение трех месяцев. В данном случае, не совсем понятно — три месяца с момента признания мандатов (это будет 9 июня) или с начала первого заседания парламента — 21 июня. Наши юристы склоняется к последней дате. Но я обращусь в КС, чтобы внести ясность и в этом вопросе», — сообщил президент в интервью NTV-Moldova.

Он добавил, что согласует с КС свой указ о роспуске парламента и назначении даты новых выборов. «С учетом всего этого, указ может быть подписан в середине июля. Выборы должны состояться не ранее, чем через 60 дней с этой даты и не позже, чем через 90 дней. Это означает, что выборы будут во второй половине октября», — считает Додон.

Вероятность досрочных выборов, по словам Додона, сейчас составляет 90%, в то время как шансы их избежать и договориться — не более 10%. В то же время, Додон подчеркнул, что «нужно использовать все возможности для того, чтобы избежать досрочных выборов». «Это — риски и нестабильность, ухудшение экономической ситуации. Но шансов найти решение — все меньше и меньше», — признал Додон.

При этом он сказал, что не верит в возможность переговоров о правящей коалиции его Партии социалистов с Демпартией Владимира Плахотнюка. «Есть решение Республиканского совета ПСРМ: или коалиция с ACUM, или досрочные выборы», — подчеркнул Додон. Однако уточнил, что если предложение о переговорах со стороны демократов последует, то республиканский совета ПСРМ соберется снова, чтобы принять решение.

Отметим, что Конституционный суд Молдавии считается подконтрольным лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку.