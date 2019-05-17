Вашингтон, 18 мая, 2019, 01:20 — ИА Регнум. Торговые консультации между США и Китаем зашли в тупик и были приостановлены с обеих сторон, передает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Источник сообщил, что дата следующего раунда переговоров неизвестна, так как стороны не знают, что именно им обсуждать. Он отметил, что Пекин не выразил желания «вернуться к своим обещаниям», которые якобы дал месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что между Пекином и Вашингтоном уже якобы была достигнута договоренность, которую Китай нарушил в одностороннем порядке. Именно таким образом Трамп объяснил повышение пошлин на ряд товаров из КНР, произошедшее 10 мая.