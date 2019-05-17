София, 18 мая, 2019, 01:15 — ИА Регнум. Турист из Болгарии Иван Томов погиб во время восхождения на четвертую по высоте вершину мира Лхоцзе (8516 метров), передает Болгарское национальное радио.

Ryan Kilpatrick Лхоцзе

Сообщается, что 35-летний альпинист вместе с российской гражданкой Анастасией Руновой смог забраться на вершину, причем взойти ему удалось без посторонней помощи и запасов кислорода. Однако во время спуска к четвертому лагерю ему стало плохо. Ему пытались оказать экстренную помощь, но безуспешно — альпинист скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая альпинист с Украины погиб во время восхождения на Эльбрус. Во время восхождения, на высоте около 3500 метров, он неожиданно потерял сознание и скончался. По предварительной версией, причиной смерти стала остановка сердца.