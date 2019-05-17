Кишинёв, 18 мая, 2019, 00:51 — ИА Регнум. Молдавские власти настаивают на праве чиновников из Кишинева беспрепятственно и без предупреждения въезжать на территорию Приднестровской Молдавской Республики и передвигались по всей территории республики. Как передает ИА REGNUM, об этом заявила вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Кристина Лесник на встрече с главой Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаусом Нойкирхом.

Gov.md Кристина Лесник (в центре)

Лесник заявила, что власти ПМР «препятствуют свободному передвижению граждан». Она также сказала о «необходимости привлечения Миссии ОБСЕ к процессу проведения полной экспертизы моста у Гура Быкулуй-Бычок». Речь идет о мосте через Днестр, открытом в прошлом году. Молдавия считает, что там не должно находиться приднестровских пограничников и таможенников, и соответственно что въезд в ПМР на этом участке должен быть бесконтрольным.

Молдавская чиновница заявила, что вскоре отправится в село Варница, входящее по конституции в состав ПМР, но находящееся под контролем Кишинева. Там она намерена проконтролировать, как обстоят дела после того, как приднестровские власти отменили действие документа о статусе Варницы, пойдя навстречу пожеланиям Кишинева.