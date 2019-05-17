Вашингтон, 18 мая, 2019, 00:44 — ИА Регнум. Четыре активиста, находившихся в здании посольства Венесуэлы в Вашингтоне, предстанут перед судом по обвинениям в проникновении на чужую собственность и препятствованию «защитным функциям» Госдепа США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американского минюста.

(сс) Elvert Barnes Защитники Венесуэлы протестуют в США

Сообщается, что арестованные 16 мая Брюса Зиса, Маргарет Энн Флауерс, Адриенн Пайн и Дэвида Вернона Пола были отпущены по разным причинам. Однако они вновь предстанут перед судом 12 июня 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американские правоохранители во второй раз ворвались в посольство Венесуэлы в Вашингтоне. При первом «визите» в посольство американские силовики арестовали отказавшихся покидать посольство членов коллектива охраны диппредставительства. Во второй раз правоохранители арестовали уже американских активистов, пытавшихся защитить здание посольства от захвата его американскими властями или же сторонниками американской марионетки Хуана Гуайдо.