Кишинёв, 18 мая, 2019, 00:38 — ИА Регнум. Лидера молдавской «Нашей партии» Ренато Усатого объявили в розыск в России. Как сообщило кишиневское издание «NewsMaker.md», об этом свидетельствуют данные онлайн-базы МВД России.

Ренато Усатый Ренато Усатый

Усатого разыскивают в связи с неким уголовным делом. Другой информации в справке, которую по запросу выдает МВД России, нет.

Ренато Усатый покинул Молдавию в 2016 году из-за преследования со стороны молдавских властей. До конца 2018 года он находился в России, после чего покинул её, отправившись в Германию, где предположительно находится до сих пор.